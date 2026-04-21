Клименко: патрульні по черзі житимуть на полігонах, їх інструктуватимуть військові

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував перегляд програми підготовки патрульних поліцейських і протоколів реагування після того, як стало відомо, що двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини в Києві минулого тижня, втекли після пострілів.

Як повідомив міністр під час спілкування зі ЗМІ 21 квітня, патрульні будуть жити на полігонах по черзі, а до їхньої підготовки залучать як інструкторів військових, які пройшли бойові дії в складі 1-го і 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також Державної прикордонної служби.

За його словами, це стосується всіх підрозділів: «спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділки».

«Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – треба щоб такі ганебні ситуації (як під час стрілянини в Києві 18 квітня – ред.) ніколи не повторилися», – сказав Клименко.

Крім того, як заявив міністр, ветеранам, які демобілізувалися, МВС пропонуватиме продовжувати службу в системі бойової підготовки поліцейських: «ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість».

Клименко додав, що за вказівкою президента Володимира Зеленського мають бути переглянуті протоколи реагування. «Ми говоримо про тактику дій із використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий до того, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату», – сказав очільник МВС.

Він зазначив, що більша частина особового складу вже пройшла через ротації у зведених загонах.

«По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав – якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове», – цитують слова Клименка українській ЗМІ.

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня загинули сім людей, 14 зазнали поранення, чотирьох заручників врятували. За даними слідства, злочин вчинив чоловік 1968 року народження, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю. Спецпризначенці підрозділу КОРД штурмували крамницю, де перебував чоловік, який, за словами правоохоронців, спершу вбив кількох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті, захопивши заручників. У поліції повідомили, що нападник загинув під час затримання.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.