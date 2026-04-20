Поліцію – на фронт, зброю – цивільним? Масова стрілянина в Києві та наслідки

Стрілянина у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року: кількість загиблих зросла до семи, повідомляють медики. Ще 14 людей постраждали, чотирьох заручників врятували.

Розстріл цивільних та захоплення заручників розслідують як теракт.

Самого нападника вбили під час затримання внаслідок штурму супермаркета, де той забарикадувався.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Як нападник отримав зброю?

OSINT-аналітики «Телебачення Торонто» встановили особу нападника, він громадянин України, 1968 року народження, військовий пенсіонер і мав дозвіл на володіння зброєю.

Це підтвердив і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У нього була зброя, карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку. Слідство встановить, який медичний заклад видавав цю довідку. Написав заяву щодо продовження користування даною зброєю».

Як цивільним захистити себе?

Вільне володіння зброєю буде?

Як це працює в інших країнах?

Чому тікали поліцейські?

У соцмережах з’явилося відео, де поліцейські нібито тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

Клименко додав, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Нацполіцією.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив про початок службового розслідування, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

«Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки», – цитує його пресслужба Нацполіції.

Після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини у Києві, але втекли після пострілів, Євгеній Жуков Євген Жуков, кадровий військовий, з 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді, пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону. Брав участь у боях за Слов'янськ та інших операціях на сході України у 2014 році, коли Росія розпочала гібридну агресію проти України. Учасник оборонної епопеї Донецького аеропорту (позивний «Маршал»), вів з ДАПу відеоблог, демонструючи реалії запеклих боїв і героїзм «кіборгів», які тримали оборону майже в повному оточенні. Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (2014), «Народний Герой України», орден Богдана Хмельницького II ступеня (2022). З листопада 2015 року (на хвилі реформування правоохоронних органів після Революції гідності) очолив Департамент патрульної поліції, яке почалося з Києва, масштабувалося на всю країну, впроваджувалися нові стандарти підготовки та технічне оснащення (зокрема камери автофіксації порушень ПДР). Брав участь в організації оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фраза «Маршала» про причини відступу російської армії із Київщини та півночі України загалом стала крилатою в українському сегменті інтернету: «Це не «жест доброї волі», це вони просто отримали п**ди». 24 серпня 2023 року указом президента України йому було присвоєно звання генерала поліції 3-го рангу. ухвалив рішення про відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. «Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо», – оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини. Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили «непрофесійно та недостойно».

У соціальних мережах багато негативних реакцій на це рішення, оскільки Євген Жуков – учасник бойових дій, оборонець Донецького аеропорту з позивним «Маршал», здійснював із листопада 2015 року реформування патрульної поліції, запит на який сформувала Революція гідності.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») висловився проти відставки голови Патрульної поліції України. Він сподівається, що відставку Євгенія Жукова не приймуть: «Женю знаю більше 12 років. Він був «кіборгом», він був офіцером 79-ї бригади ДШВ. Звідти він прийшов у Патрульну поліцію. Я категорично вважаю, що він не мав писати рапорт про відставку».

На його думку, саме авторитет Євгенія Жукова допомагав залучати людей в Патрульну поліцію.

«Жуков здійснив достойний і чесний вчинок справжнього офіцера і справжнього командира, взявши всю повноту відповідальності за цей трагічний випадок на себе. Тому як офіцер честі він зробив все вірно. Я вважаю, що в тому числі його авторитет був певним стимулом для роботи в патрульній поліції, оскільки дуже багато людей в патрульну поліцію йшли, саме базуючи свої рішення на авторитеті «Маршала», – зазначив Зорян Шкіряк.

На запитання, хто ж має понести відповідальність за стрілянину в Києві, під час якої загинули семеро людей, Шкіряк вважає, що безпосередньо ті поліцейські, які втікали від стрілка: «В першу чергу самі поліцейські мають і понесуть відповідальність за цей вчинок. Напевно, мають нести відповідальність їхні безпосередні командири».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про порушення кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За його словами, справу відкрили за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва, досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань. «Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – написав генпрокурор у телеграмі.

Що ще було не так з діями поліції?

І що не так з навичками поліцейських?

Відставки Жукова достатньо?

Хто має понести покарання?

Поліцейських варто відправити на фронт?

Напад у Києві почався з побутової сварки – стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета, потім повернувся додому, взяв карабін і підпалив свою квартиру, а далі почав стріляти у випадкових перехожих, повідомив під час брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що нападник, який стріляв по людях, захопив заручників і якого ліквідували, був уродженцем Москви.

Згодом Кравченко уточнив, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей.