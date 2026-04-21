Жуков призначений радником очільника Нацполіції – МВС

Колишній очільник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков Євгеній Жуков, кадровий військовий, з 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді, пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону. Брав участь у боях за Слов'янськ та інших операціях на сході України у 2014 році, коли Росія розпочала гібридну агресію проти України. Учасник оборонної епопеї Донецького аеропорту (позивний «Маршал»), вів з ДАПу відеоблог, демонструючи реалії запеклих боїв і героїзм «кіборгів», які тримали оборону майже в повному оточенні. Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (2014), «Народний Герой України», орден Богдана Хмельницького II ступеня (2022). З листопада 2015 року (на хвилі реформування правоохоронних орнанів після Революції гідності) очолив Департамент патрульної поліції, яке почалося з Києва, масштабувалося на всю країну, впроваджувалися нові стандарти підготовки та технічне оснащення (зокрема камери автофіксації порушень ПДР). Брав участь в організації оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фраза «Маршала» про причини відступу російської армії із Київщини та півночі України загалом стала крилатою в українському сегменті Інтернету: «Це не «жест доброї волі», це вони просто отримали п**ди». 24 серпня 2023 року указом президента України йому було присвоєно звання генерала поліції 3-го рангу., який подав у відставку після стрілянини в Києві 18 квітня, буде радником голови Національної поліції, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Я дуже хотів, щоби він залишився в команді. Тому Жуков призначений радником голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну», – сказав Клименко 21 квітня на зустрічі з представниками медіа.

«Позиція Жукова – його особиста реакція на те, що відбулося. Щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію», – цитують слова Клименка українські ЗМІ.

Міністр додав, що серед його вимог – призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ тільки осіб із бойовим досвідом.

За словами Клименка, обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції покладаються на Олександра Фацевича, заступника голови Національної поліції України.

Генерал поліції Євгеній Жуков 19 квітня оголосив, що подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини у Києві, але втекли після пострілів. Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили «непрофесійно і недостойно».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня.

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва того дня загинули сім людей, 14 зазнали поранення, чотирьох заручників врятували. За даними слідства, злочин вчинив чоловік 1968 року народження, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Спецпризначенці підрозділу КОРД штурмували крамницю, де перебував чоловік, який, за словами правоохоронців, спершу вбив кількох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті, захопивши заручників. У поліції повідомили, що нападник загинув під час затримання.