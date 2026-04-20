Після теракту в Києві Зеленський заявив, що поліції слід переглянути «протоколи реагування»

Після стрілянини в Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що у поліції мають бути переглянуті «протоколи реагування».

У вечірньому відеозверненні він заявив, що повинна бути відповідальність щодо поліцейських, які втекли з місця теракту в Києві.

«Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність», – сказав він.

Зеленський також висловив сподівання, що «наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись».

«І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх», – додав президент.

Читайте також: Голова патрульної поліції «кіборг» Євген Жуков подав у відставку

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула в приміщенні магазина. Нападника ліквідували під час штурму. Кількість загиблих згодом зросла до семи людей.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що двоє патрульних виїхали на виклик про конфлікт між громадянами на вулиці, а вже дорогою дізналися, що на місці є стрілець.

Вигівський каже, що прибувши на місце, патрульні почули постріли, залишили авто біля будинку та побігли до під’їзду, де були поранені. Поліцейська підійшла до дитини, у якої була поранена голова, і збиралася повернутися до авто по аптечку. Тоді пролунали постріли, і поліцейські побігли до службового авто. Цей момент зафіксували камери, а відео поширилося у соцмережах.

Двом патрульним поліцейським повідомили про підозру за статтею «службова недбалість».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 20 квітня оприлюднив відео з бодікамер патрульних, коли ті прибули на виклик про стрілянину й виявили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги.