Двом поліцейським повідомили про підозру через дії під час стрілянини в Києві – генпрокурор

Двом патрульним поліцейським повідомили про підозру через дії під час теракту в Києві, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 20 квітня.

Він оприлюднив відео з бодікамер патрульних, коли ті прибули на виклик про стрілянину й виявили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги.

«Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події», – прокоментував Кравченко.





За оцінкою генпрокурора, внаслідок бездіяльності правоохоронців озброєний чоловік «продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих».

Він уточнив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у Києві через їхні дії під час теракту.

«Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває».

Суспільний мовник із посиланням на прокуратуру повідомляє, що підозрюваних патрульних не затримували, обвинувачення проситиме для них тримання під вартою. Запобіжний захід їм обиратимуть завтра.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула в приміщенні магазина. Нападника ліквідували під час штурму. Кількість загиблих згодом зросла до семи людей.

Напередодні голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що двоє патрульних виїхали на виклик про конфлікт між громадянами на вулиці, а вже дорогою дізналися, що на місці є стрілець.

Вигівський каже, що прибувши на місце, патрульні почули постріли, залишили авто біля будинку та побігли до під’їзду, де були поранені. Поліцейська підійшла до дитини, у якої була поранена голова, і збиралася повернутися до авто по аптечку. Тоді пролунали постріли, і поліцейські побігли до службового авто. Цей момент зафіксували камери, а відео поширилося у соцмережах.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.