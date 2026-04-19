У Чернігові чоловік стріляв зі стартового пістолета, його затримали – поліція

У Чернігові у чоловіка на вулиці вилучили стартовий пістолет, з якого від відрикрив стрілянину, повідомила пресслужба місцевої поліції.

«Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується. Постраждалих немає», – зазначили правоохоронці.

Згодом стало відомо, що поліція затримала чоловіка за стрілянину в Чернігові.

«Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць Чернігова. На місце негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група», – уточнили у поліції.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Загалом відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, він використовував автоматичну зброю.