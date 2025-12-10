Коломойський заявив, що на Міндіча в Ізраїлі нібито намагалися скоїти замах

Бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває під вартою, заявив, що на фігуранта справи про корупцію в сфері енергетики Тимура Міндіча в Ізраїлі намагалися скоїти замах. Про це він розповів журналістам в Київському апеляційному суді в середу.

«Ви вже новини знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28 числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Злочинці заарештовані. Поранили хатню робітницю – тяжко, але вижила», – сказав він.

Коломойський не уточнив, як і від кого він дізнався про це.

Інших підтверджень про замах немає. Радіо Свобода не може підтвердити цю заяву Коломойського.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час цього судового засідання прокурор заявив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.

РНБО наклала на них обох санкції.



