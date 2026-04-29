СБУ повідомила про підозру посадовцям Росії за підготовку дітей у Криму до війни проти України

Російські посадовці в окупованому Криму готують місцеву молодь до участі у війні проти України, повідомляє Служба безпеки України 29 квітня.

Зокрема, служба «задокументувала нові злочини Олександра Д’яченка – керівника окупаційного «Союзу прикордонників Криму» та «Центру морської підготовки «Варяг» у тимчасово захопленому Сімферополі». За даними розслідування, Д’яченко позиціонує обидві структури позиціонує як громадські організації, але насправді їх роботою керують російські спецслужби для підготовки молоді до служби в російських збройних угрупованнях.

«Серед пріоритетних напрямків – навчально-бойовий вишкіл юнаків для подальшого зарахування до спецпідрозділів військово-морських сил РФ. Для цього на тренувальних базах «Варяга» школярів вчать водолазній справі, орієнтуванню під водою та особливостям проведення диверсій в морській акваторії», – йдеться в повідомленні.





СБУ встановила, що громадські організації Д’яченка регулярно отримують фінансування від російської влади у вигляді «президентських грантів» від Путіна. Лиша на початку 2023 року вони отримали з Москви майже 4,5 мільйона рублів.

Також ці структури отримали від окупаційної адміністрації Росії в безоплатне користування землю під Сімферополем для створення нового військово-тренувального комплексу. Там планують одночасно готувати щонайменше 150 школярів – для цього передбачені вогневі сектори, смуги перешкод та спеціалізовані зони для водолазної підготовки.

«До вишколу підлітків залучають кадрових співробітників російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) як інструкторів. Також у стінах окупаційного клубу його організатори нав’язують учням рашизм та виправдовують повномасштабну війну проти України», – зазначає служба.

Після закінчення підготовки, за даними СБУ, дітям видають «посвідчення випускників», які надають конкурсний пріоритет під час вступу до вищих військово-навчальних закладів у Росії.

Відомство називає також двох підлеглих Д’яченка – Дар’ю Горохову та Володимира Графа. Всім трьом повідомили про підозру за статтями про виправдовування російської агресії та воєнні злочини.

Д’яченко, зокрема, є в списку санкцій, які Україна запровадила 29 квітня за причетність до викрадення дітей Росією з окупованих територій.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Росія розглядає окупований півострів як військовий плацдарм, де «вже з дитячого садка дітей вчать того, що Росія – це насамперед її армія».