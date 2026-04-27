Жителя окупованої Керчі засудили в РФ до 6 років за ґратами за коментар про удар по Красній площі в Москві

Російський Південний окружний військовий суд засудив пенсіонера з окупованої Керчі до шести років позбавлення волі за нібито залишені ним коментарі в Telegram. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення управління ФСБ РФ у Криму та Севастополі.

Стверджується, що колишній співробітник Прикордонної служби України 1962 року народження, який вийшов на пенсію, нібито закликав до «дронових ударів по Красній площі під час проведення Параду Перемоги».

Ім’я та прізвище чоловіка не називається, його публічні коментарі відсутні. Перевірити достовірність тверджень російських силовиків за допомогою альтернативних джерел в умовах війни важко.

Як повідомляє правозахисний проєкт «Трибунал. Кримський еризод», ідеться про Сергія Обушного. За їхніми даними, на відміну від наведених у російських ЗМІ він є колишнім співробітником СБУ. Ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Раніше представництво президента України в АРК повідомило, що Роскомнагляд посилює контроль за інформаційним простором на окупованих РФ територіях України, включно з Кримом.

Згідно з повідомленням, розпорядження російського відомства передбачає збирання інтернет-провайдерами і передачу Роскомнагляду IP-адрес усіх пристроїв, що підключаються до мережі інтернет, геолокаційних даних, ідентифікаторів усіх пристроїв, що використовуються для доступу до мережі, інформації про програмне забезпечення та інтернет-трафік.

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують проукраїнсько налаштованих жителів. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Після таких скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

У березні правозахисний проєкт «Трибунал.Кримський епізод», посилаючись на закритий звіт ініціативи Irade, зазначив, що кількість відео затримань кримчан за звинуваченнями в екстремізмі або виправдання тероризму останнім часом суттєво зросла.