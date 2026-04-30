СБУ повідомила про підозру заступнику голови уряду Росії через постачання зброї російській армії

Служба безпеки України заявила 30 квітня, що заочно повідомила про підозру заступнику голови уряду РФ через постачання зброї та дронів російським військовим.

Підозрюваний – посадовець російського уряду, повноважний представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв. За даними СБУ, він причетний до «ідеологічної підтримки, фінансування та матеріально-технічного забезпечення повномасштабної війни рашистів проти України».

Зокрема, слідство встановило, що посадовець, проти якого вже запроваджені санкції, періодично відвідує прифронтові райони для передачі озброєння, боєприпасів та амуніції російським окупаційним угрупованням.

В одному із зафіксованих випадків він відвідав окуповану частину території Донеччини у 2025 році і передав російським військовим майже 400 одиниць снайперських комплексів та дронів. Також Трутнєв, додає служба, вручив командуванню збройних угруповань Південного військового округу РФ засоби радіоелектронної боротьби.

«Кожна така поїздка російського урядовця супроводжується широкою інформпідтримкою з боку кремлівських пропагандистів. Під час підготовки відповідних сюжетів фігурант неодноразово заявляв на камери медійного пулу путіна про підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів», – заявляє СБУ.

Слідчі відомства заочно повідомили російському посадовцю про підозру в пособництві у веденні агресивної війни. Тривають заходи для оголошення його в міжнародний розшук. У разі обвинувального вироку Трутнєву загрожує довічне позбавлення волі.

Пресслужба Трутнєва в його Телеграм-каналі неодноразово повідомляла, зокрема, про його поїздки на окуповану Донеччину. Повідомлення про підозру він наразі публічно не коментував.