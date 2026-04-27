СБУ повідомила про підозру російському генералу через удар по Придніпровській ТЕС у 2022-му

Служба безпеки України встановила особу російського генерала, відповідального за ракетний удар Придніпровській тепловій електростанції в 2022 році.

Йдеться про російського контрадмірала Володимира Кузьміна – колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Як встановило розслідування, у жовтні 2022 року він організував прицільний повітряний удар по Придніпровській ТЕС у Дніпропетровській області ракетами крилатими ракетами морського базування «Калібр-НК». Обстріл вівся з російського фрегата «Адмірал Макаров» у акваторії Чорного моря. На той момент Кузьмін був на на посаді командира з’єднання.

«Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста. Невдовзі після обстрілу цивільного енергооб’єкта Кремль заохотив Кузьміна присвоєнням чергового звання – контрадмірал», – заявляє СБУ.

Читайте також: «Укренерго» фіксує знеструмлення в понад 700 населених пунктах через негоду

Слідчі служби на підставі зібраних доказів заочно повідомили російському командувачу про підозру у воєнних злочинах.

Восени 2022 року Росія посилила удари по українській енергетиці, що спричинило масштабні знеструмлення протягом зими 2022-2023 року. Цю тактику російські війська застосовували й у подальші роки.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку опалювального сезону 2025 року задокументували щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.