«Укренерго» фіксує знеструмлення в понад 700 населених пунктах через негоду

Погодні умови спричинили знеструмлення в 19 областях України, повідомляє оператор «Укренерго» 27 квітня:

«Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) – на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній».

Також є знеструмлення внаслідок ударів російських безпілотників – їх фіксують у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

На ранок понеділка, за даними компанії, рівень енергоспоживання знизився на 4,2% порівняно з п’ятницею. Це пояснюють сонячною погодою на всій території України, яка забезпечила ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та скорочення енергоспоживання із загальної мережі.





«Також на рівень споживання електроенергії впливає значна кількість знеструмлених населених пунктів внаслідок негоди», – додає оператор.

«Укренерго» радить перенести активне енергоспоживання перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Також компанія просить ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.