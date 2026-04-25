Слідство встановило повну хронологію подій під час теракту в Києві 18 квітня – Кравченко

Слідству вдалось встановити повну хронологію подій під час теракту в Києві 18 квітня, повідомив у фейсбуці генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, стрілець – уродженець Москви, 1968 р. н., військовий пенсіонер. У період з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Майор у відставці. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута.

Кравченко уточнив, що чоловік притягувався до кримінальної відповідальності, але мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ.

Кравченко зазначив, що аналіз вмісту мобільного телефону чоловіка засвідчив «системну підготовку до вчинення масового розстрілу». На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.

Особливу неприязнь стрілок проявляв до сусіда, якого зневажливо називав «директором шостого». Саме він був першою жертвою нападу.

Приводом до стрілянини 18 квітня стала чергова суперечка через домофон, який чоловік відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку. Під час конфлікту біля під’їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей, зазначив Кравченко.

За даними генпрокурора, коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

Слідство встановило, що біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень.

Кравченко каже, що свої дії чоловік фіксував на аудіо. Після перших вбивств чоловік, рухаючись до супермаркету, продовжував вести вогонь і застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, «бо зараз буде стрілянина».

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще 5 осіб.

Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: «Вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати».

Усі свої дії чоловік виправдовував «самозахистом» від нібито «групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду», стверджуючи, що на нього «наїхав молодняк разом із бабами».

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей. Ці події правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Ігор Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.