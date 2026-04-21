Нові деталі стрілянини: відео з бодікамер, свідчення у суді. Страх чи крах системи?

Стрілянина в Києві: підозрюваним у службовій недбалості поліцейським Анні Дудіній та Михайлу Дробницькому суд обрав запобіжні заходи Суд взяв під варту Анну Дудіну, яку підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини в Києві, призначивши можливу заставу – 266 тисяч гривень. Прокуратура просила про нічний домашній арешт поліцейської.

Аналогічний запобіжний захід суд призначив для іншого поліцейського Михайла Дробницького – тримання під вартою з можливістю внесення застави 266 тисяч гривень.. Поліцейські розповідають свою версію подій і те, що бачили на місці нападу стрілка.

Перед тим міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що тепер патрульні будуть жити на полігонах по черзі. Це необхідно для того, щоби осучаснити підготовку поліції.

А екскерівник Патрульної поліції Євгеній Жуков Євгеній Жуков, кадровий військовий, з 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді, пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону. Брав участь у боях за Слов'янськ та інших операціях на сході України у 2014 році, коли Росія розпочала гібридну агресію проти України. Учасник оборонної епопеї Донецького аеропорту (позивний «Маршал»), вів з ДАПу відеоблог, демонструючи реалії запеклих боїв і героїзм «кіборгів», які тримали оборону майже в повному оточенні. Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (2014), «Народний Герой України», орден Богдана Хмельницького II ступеня (2022). З листопада 2015 року (на хвилі реформування правоохоронних орнанів після Революції гідності) очолив Департамент патрульної поліції, яке почалося з Києва, масштабувалося на всю країну, впроваджувалися нові стандарти підготовки та технічне оснащення (зокрема камери автофіксації порушень ПДР). Брав участь в організації оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фраза «Маршала» про причини відступу російської армії із Київщини та півночі України загалом стала крилатою в українському сегменті Інтернету: «Це не «жест доброї волі», це вони просто отримали п**ди». 24 серпня 2023 року указом президента України йому було присвоєно звання генерала поліції 3-го рангу., зокрема, займатиметься «залученням поліції у війну».

«Робота поліцейського в місті, охорона громадського порядку – це зовсім інша робота, ніж робота солдата на фронті. За своєю природою це абсолютно інша робота», – сказав в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») народний депутат України («Голос») Андрій Осадчук.

«Коли фронт є – це одна історія. Там, вибачаюсь, можна стріляти направо і наліво, хоч наливати кулями, як завгодно. А коли це густо заселене місто, на лінії вогню може бути дитина, цивільна, бабуся, дідусь і так далі. Це дві діаметрально протилежні речі. […] Поліцейські, так, вони повинні проходити спецпідготовку. Але це точно не про фронт, вибачте» – зауважив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») народний депутат України («Слуга народу») Олександр Федієнко.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазину. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей. Ці події правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Очільник МВС заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять у наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.