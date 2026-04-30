Апеляція ВАКС остаточно конфіскувала вартість пентхаусу родини топполіцейського з розслідування «Схем», тепер його мають звільнити

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердила рішення суду першої інстанції про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка. Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави суми з продажу пентхаусу у розмірі понад 8,3 мільйона гривень та двох паркомісць в ЖК «Зарічний» набрало законної сили. У такому випадку, відповідно до закону «Про запобігання корупції», Полієнко підлягає звільненню з посади. Про рішення Апеляційної палати повідомляє журналіст Радіо Свобода з зали суду.

Раніше у розслідуванні «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) поставили під сумнів походження коштів на майно родини Тараса Полієнка. Зокрема, журналісти з’ясували, що апартаменти, в яких жив сам поліцейський з родиною, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила за життя лише 100 гривень.

30 квітня колегія суддів Апеляційної палати ухвалила рішення стягнути в дохід держави вартість двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у київському ЖК бізнес-класу «Зарічний» у розмірі понад 3,3 мільйона гривень та дохід з його продажу у розмірі 4,9 млн гривень, а також два паркомісця, розташовані в тому ж комплексі.

У коментарі журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олег Макар сказав: «Ми розраховували, що колегія суддів ухвалить саме таке рішення. Також ми готові до можливої касаційної скарги від відповідачів».

Апеляційна палата також частково задовольнила апеляційну скаргу Тараса Полієнка, його тещі та тестя, усунувши «арифметичну помилку» щодо початкової вартості квартири з 3,6 до 3,3 мільйонів гривень.

Прокурор САП також додав у коментарі: «Коли буде складений повний текст рішення і його направлять керівнику Нацполу Києва, Тараса Полієнка мають звільнити»

Відповідно до другої частини 65 статті закону «Про запобігання корупції», посадовець, «стосовно якого набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку».

Журналісти звернулись до Тараса Полієнка та його адвоката Богдана Смолія з проханням прокоментувати рішення Апеляційної палати ВАКС, але відповіді поки не отримали.

Раніше, 19 листопада 2025 року, колегія суддів ВАКС першої інстанції частково задовольнила позов САП, визнавши активи необґрунтованими.

Підставою для позову прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стало розслідування «Схем». Восени 2024 року журналісти з’ясували, що Полієнко переїхав у елітні апартаменти на березі Дніпра, офіційною власницею яких значилася його теща-пенсіонерка Валентина Ткаченко. За допомогою джерел у податковій «Схеми» встановили, що з 1998 року жінка офіційно задекларувала лише 100 гривень доходу, а її пенсія становить близько 3 тисяч гривень на місяць.

Сукупно офіційних доходів родичам не вистачило би на придбання елітної нерухомості. Водночас у суді родичі Полієнка переконували, що займались бізнесом, а саме торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів, а дружина Полієнка заявила, що в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві». Проте офіційно у доходах тещі і тестя така комерційна діяльність не відображалася.

Через півтора місяці після виходу журналістського розслідування, родина продала апартаменти за значно вищою ціною у 8,3 мільйона гривень, що в два з половиною рази перевищувало початкову вартість. Прокурори САП зазначали, що проживання у пентхаусі самого посадовця, а не його родички, вказує на те, що майно вона набула саме за його дорученням, не маючи на це підтверджених легальних статків.