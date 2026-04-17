САП і НАБУ завершили слідство щодо корупції на дронах. Серед фігурантів – ексголова Луганщини та нардеп

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування в справі про корупцію на закупівлях безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Про це відомства заявили 17 квітня.

«Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення», – повідомляє НАБУ.

За версією слідства, в 2025 році організована група системно привласнювала бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби Сил оборони.

У справі проходять вісім підозрюваних: ексголова Луганської обласної державної адміністрації, народний депутат, начальник МВА, командир військової частини Нацгвардії, фактичний бенефіціарний власник підприємства з виробництва БПЛА, директорка підприємства, депутат Запорізької обласної ради та колишній військовий Збройних сил України.





У серпні 2025 року НАБУ і САП заявили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ чинного депутата Верховної Ради, очільників районної і міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. За повідомленням, схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, «до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди».

Як стало відомо, серед підозрюваних – народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської райдержадміністрації й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (його з посади голови РДА вже також звільнив президент), а також – очільник Рубіжанської міської військової адміністрації на Луганщині Андрій Юрченко.

Зокрема, ВАКС у серні 2025 року взяв нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 003 004 гривень. Депутат Кузнєцов і його захист у залі суду висунуті звинувачення не коментували.

Гайдай у суді заявив, що «немає в світі людини, якій би я запропонував, щоб мені дали відкати з того, що підвищують штучно ціни на військові потреби». Він також сказав, що не збирається «нікуди тікати», а «коли це все закінчиться, піде на фронт».

4 серпня ВАКС також застосував запобіжний захід до фактичного бенефіціарного власника ТОВ «Акоптерс» – виробника БпЛА: тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи про корупцію при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ: керівникові військової частини і директорці ТОВ.