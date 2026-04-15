Суд продовжив арешт ексміністру енергетики

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому міністру енергетики запобіжний захід, повідомила його пресслужба 15 квітня.

Суд не називає імені експосадовця, втім, обставини вказують на Германа Галущенка.

Він залишиться під вартою ще щонайменше на два місяці.

«Як альтернативу, суд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків», – заявляє ВАКС.

У березні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила запобіжний захід для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка без змін.

17 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 мільйонів гривень. На це рішення обидві сторони процесу подали апеляційні скарги. Захист просив пом’якшити запобіжний захід, а прокуратура просила про заставу у розмірі 425 мільйонів гривень.

15 лютого ексміністра затримали під час перетину державного кордону у межах справи «Мідас», підтвердили у НАБУ. Згодом у суді ексміністр заявив, що він «нікуди не тікав», а якби «хотів втекти, то втік би».

Ексміністру повідомили про підозру. Йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій». Очільник цього фонду «на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом».

За даними САП, слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, нібито надійшло понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії. Частина цих коштів пішла на оплату навчання дітей підозрюваного в престижних закладах Швейцарії, решта – на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід.

У грудні «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що син Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи й задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджували, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Як повідомляло Суспільне з зали суду, Галущенко, коментуючи оплату навчання своїх дітей, заявив, що «там все у законний спосіб».