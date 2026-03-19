ВАКС засудив до двох років позбавлення волі депутатку Верховної Ради Марченко та її помічницю

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до двох років позбавлення волі народну депутатку та її помічницю, яких викрили на отриманні понад 11 тисяч доларів за перетин кордону, повідомила 19 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не назвавши імен.

З обставин справи зрозуміло, що йдеться про депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко. Transparency International уточнює і прізвище помічниці – її звати Анастасія Колесник.

«За хабар фігуранти пообіцяли внести двох волонтерів – чоловіків призовного віку – до системи «Шлях» для подальшого виїзду за кордон», – ідеться в повідомленні.

Суд призначив Марченко позбавлення волі строком на 2 роки. Також призначено додаткове покарання – упродовж трьох років їй заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Колеснік також буде позбавлена волі строком на два роки, а ще впродовж трьох років їй заборонено обіймати посади в організаціях, які займаються питаннями оформлення дозволів на перетин кордону.