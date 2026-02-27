Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ

Командувач логістики Повітряних сил ЗСУ полковник Андрій Українець під час судового засідання, 27 лютого 2026 року
Командувач логістики Повітряних сил ЗСУ полковник Андрій Українець під час судового засідання, 27 лютого 2026 року

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Суд взяв його під варту строком на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 7 млн гривень.

Засідання проходило у закритому режимі. Про це клопотали як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

Прокурор Офісу генпрокурора Олександр Смірнов пояснив, що з огляду на закрите судове засідання не може розголошувати жодних деталей справи, окрім тих, які вже опубліковані в офіційних пресрелізах правоохоронців.

Водночас, він зазначив, що сторона обвинувачення просила застосувати до Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 14 мільйонів гривень. Така сума, за словами, прокурора, обґрунтована сумою неправомірної вигоди у справі.

Сторона захисту вважає підозру необгрунтованою. Зокрема, адвокат каже, що Українець був призначений на посаду на початку листопада, а справа стосується періоду до призначення.

«Мій підзахисний був призначений на посаду 8 листопада 2025 року. Всі події, які відбувались, відбувались до нього. Будівельні роботи до нього були визначені, він ніяк не міг на це вплинути», – сказав адвокат Сергій Мась.

Раніше суд взяв під варту іншого підозрюваного у цій справі керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка.

Читайте також: «Важливо, щоб були справедливі вироки»: Зеленський про затримання в СБУ

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.

Форум

XS
SM
MD
LG