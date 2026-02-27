ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Суд взяв його під варту строком на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 7 млн гривень.

Засідання проходило у закритому режимі. Про це клопотали як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

Прокурор Офісу генпрокурора Олександр Смірнов пояснив, що з огляду на закрите судове засідання не може розголошувати жодних деталей справи, окрім тих, які вже опубліковані в офіційних пресрелізах правоохоронців.

Водночас, він зазначив, що сторона обвинувачення просила застосувати до Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 14 мільйонів гривень. Така сума, за словами, прокурора, обґрунтована сумою неправомірної вигоди у справі.

Сторона захисту вважає підозру необгрунтованою. Зокрема, адвокат каже, що Українець був призначений на посаду на початку листопада, а справа стосується періоду до призначення.

«Мій підзахисний був призначений на посаду 8 листопада 2025 року. Всі події, які відбувались, відбувались до нього. Будівельні роботи до нього були визначені, він ніяк не міг на це вплинути», – сказав адвокат Сергій Мась.

Раніше суд взяв під варту іншого підозрюваного у цій справі керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.