Корупція під час будівництва укриттів для літаків: суд взяв під варту одного з підозрюваних

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода



Суд взяв його під варту на 60 діб з альтернативою застави у розмірі понад 6,9 млн гривень. Підозрюваний не став коментувати звинувачення. Його захист також відмовився від коментарів.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.



