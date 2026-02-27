Суд вирішив обирати запобіжний захід для командувача логістики Повітряних Сил в закритому режимі

Вищий антикорупційний суд обрав вирішив в закритому режимі проводити засідання щодо обрання запобіжного заходу для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця – його підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, сторона обвинувачення, а також сторона захисту звернулися до суду з клопотанням про проведення розгляду у закритому режимі.

Суд вирішив, що у цій справі є підстави проводити закрите засідання через необхідність «збереження відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю».

Раніше суд взяв під варту іншого підозрюваного у цій справі керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка.

Читайте також: «Важливо, щоб були справедливі вироки»: Зеленський про затримання в СБУ

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.