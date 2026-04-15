ВАКС дозволив Тимошенко виїзд за кордон на кілька днів

Вищий антикорупційний суд дозволив керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, підозрюваній у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїзд у відрядження за кордон – для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Під час виступу на судовому засіданні Тимошенко заявила, що на заході очікується участь представників 65 країн, і попросила суд «зняти обмеження» і дати їй можливість «повною мірою реалізувати потенціал і можливості для захисту України в цей тяжкий час».

За словами Тимошенко, вона «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

«Слідчий суддя постановив: клопотання задовільнити частково…. Надати дозвіл на тимчасове одержання підозрюваної Тимошенко… паспорту громадянина України для виїзду за кордон з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб», – повідомив слідчий суддя.

Водночас суд зобов’язав Тимошенко протягом трьох днів після дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.

8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі Тимошенко.