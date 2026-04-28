Суд обмежив захисту Тимошенко час на ознайомлення зі справою

Суд обмежив голові депутатської фракції час на ознайомлення з матеріалами розслідування, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 квітня.

Ім’я народної депутатки не розголошують, але обставини вказують на лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на клопотання детективів НАБУ встановив стороні захисту термін для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

«Попри те, що сторона обвинувачення просила визначити строк до 06 травня 2026 року у зв’язку із зволіканням сторони захисту з ознайомленням, суд ухвалив встановити відповідний строк до 24 травня 2026 року включно. З цього часу сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування», – повідомляє САП.





Прокуратура стверджує, що сторона захисту мала повний доступ до матеріалів справи після завершення слідства 7 квітня. Водночас, за твердженням САП, керівниця фракції «жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними».

Тимошенко, своєю чергою, звинуватила правоохоронців у поширенні неправди. Зокрема, вона стверджує, що їй та її адвокатам не надають доступу до «головного та єдиного доказу» – оригіналу аудіозапису та обладнання, за допомогою якого його було зроблено.

«Оригінал запису розмови нам вперто не надають. Чи не тому, що це фальшивка? Як і вся справа», – заявила народна депутатка.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.

8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі Тимошенко.