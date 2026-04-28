ВАКС стягнув майно екснардепа Царьова в дохід держави

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду підтримала стягнення в дохід держави активи колишнього народного депутата – про це його пресслужба повідомила 28 квітня.

Таким чином суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції, застосувавши санкції до «колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР)».

Суд не називає імені експарламентаря, але обставини справи вказують на Олега Царьова.

За повідомленням, у дохід держави стягнули «причіп та активи, які розташовані в Дніпропетровській області», а саме:

21 земельну ділянку

будівлі та споруди

корпоративні права

Рішення суду набуде чинності після закінчення строку подання апеляції всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано.

Сам екснардеп рішення наразі публічно не коментував.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів Олега Царьова 24 лютого.

У листопаді 2024 року суд в Україні заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до восьми років ув’язнення в справі про фінансування збройної агресії Росії. У травні 2022 року Царьова також заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Тоді його визнали винним у публічних закликах до змін меж території та державного кордону України та до насильницької зміни конституційного ладу.