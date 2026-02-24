Мін’юст просить ВАКС стягнути активи екснардепа Царьова

Міністерство юстиції 24 лютого подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів Олега Царьова, повідомила пресслужба відомства.

Мін’юст вказав на те, що Царьов був народним депутатом Верховної Ради з четвертого по сьоме скликання та членом фракції Партії регіонів з грудня 2012 року.

«Царьов О.А. перебував на посаді «спікера парламенту» так званої «Новоросії» – об’єднання так званих «Донецької народної республіки» (далі – днр) та «Луганської народної республіки» (далі – лнр) – квазідержавних утворень, створених РФ на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей», – зазначає відомство.

Читайте також: СБУ повідомила про арешт активів російського бізнесмена Зарубіна на понад 50 млн гривень

Міністерство також посилається на те, що щодо Царьова є два обвинувальних вироки за статтями про посягання на територіальну цілісність України та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також, за повідомленням, з 2014 року він займається публічною діяльністю, спрямованою на зміну меж території та кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України. З 2022-го його діяльність спрямована «на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення РФ на територію України».

«До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов О.А. володіє опосередковано, через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо», – зазначає пресслужба.





ВАКС наразі не повідомляв про отримання позову.

У листопаді 2024 року суд в Україні заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до восьми років ув’язнення в справі про фінансування збройної агресії Росії. У травні 2022 року Царьова також заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Тоді його визнали винним у публічних закликах до змін меж території та державного кордону України та до насильницької зміни конституційного ладу.



