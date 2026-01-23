СБУ: Сальдо повідомили про підозру за створення «добровольчого батальйону» на окупованій Херсонщині

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру очільнику окупованої частини Херсонщини Володимиру Сальдо, повідомила СБУ 23 січня.

За даними відомства, Сальдо допомагає російським загарбникам нарощувати збройне угруповання в південному регіоні.

«Як встановила контррозвідка СБУ, Сальдо організував створення так званого «добровольчого батальйону» на підтримку країни-агресора. Для цього він ще у серпні 2023 року підписав «розпорядження», яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними слідства, фігурант ініціював проведення рекрутингової інформаційної кампанії до угруповання через підконтрольні РФ медійні ресурси. Він також використовував власний Телеграм-канал, у якому закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

СБУ додає, що після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу Росії для участі у бойових діях проти Сил оборони. Також Сальдо, за даними служби, брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб батальйону.





Окупаційному посадовцю повідомили про підозру в створенні не передбачених законом збройних формувань або участі в їх діяльності. Ще 11 представників командування цього угруповання отримали заочну підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.

Володимира Сальдо також підозрюють у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна. У 20232 році Одеський суд визнав Сальда винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії Росії проти України і засудив до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Сам Сальдо назвав це рішення «дурною постановою», яку суддя начебто ухвалював під тиском.



