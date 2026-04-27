ВАКС зменшив заставу для Насірова до 27,5 мільйона гривень

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексголові Держаної фіскальної справи (ДФС) Роману Насірову у справі про отримання 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ.

Колегія суддів зменшила заставу з 50 млн до 27,5 мільйона гривень.



Захист просив змінити запобіжний захід, оскільки Насіров вже відбуває покарання у СІЗО у справі щодо так званої «газової схеми Онищенка».

Сторона обвинувачення зазначила, що дійсно є вирок і рішення апеляційного суду в іншій справі, відповідно до яких Насіров перебуває під вартою, але сторона захисту має подавати касаційну скаргу, яке рішення схвалить Касаційний суд незрозуміло, зокрема, через це прокуратура просила суд відмовити у зміні запобіжного заходу.

17 жовтня 2022 детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі колишньому голові ДФС та в пособництві в її одержанні його раднику.

За версією слідства, протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Роман Насіров є фігурантом так званої «газової схеми Онищенка», за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.

У цій справі вже оголошено вирок, а апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 квітня залишила чинним вирок Роману Насірову – його засуджено до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч грн і позбавленням права обіймати посади на публічній службі строком на 3 роки.



