АРМА: арештованим будинком ексміністра Захарченка користуються сторонні

У житловому будинку ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка зафіксували сторонніх мешканців, заявляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 10 квітня.

Йдеться про будинок у центрі Києва, який перебуває під арештом і переданий в управління АРМА. Агентство повідомляє, що 1 квітня під час огляду будинку встановило, що в будинку перебувають «сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди».

«Вказаний «договір» не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та передане в управління Агентству із забороною використання третіми особами. Таким чином, йдеться про свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом», – заявляє АРМА.

Читайте також: Прокуратура передала АРМА 43 тонни підсанкційного іранського каучуку

За оцінкою відомства, ці обставини мають ознаки незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Агентство додає, що поінформувало правоохоронні органи та ініціювало внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для «негайного реагування».

«Після припинення протиправних дій АРМА забезпечить належне та законне управління цим активом в інтересах держави», – додали у відомстві.

У листопаді 2025 року міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що будинок колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка виставляли на торги, але вони були безрезультатними.





Віталій Захарченко очолював Державну податкову службу у 2010-2011 роках, а у 2011–2014 роках обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Після перемоги Революції Гідності Захарченко втік до Росії.

В Україні Захарченка звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації, організації тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Низку справ вже передали до суду, його майно стягнули в дохід держави.