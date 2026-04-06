НАБУ і САП заявили про незаконне збагачення депутата Ради. «Схеми» назвали прізвище

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про незаконне збагачення депутата Верховної Ради на 13 мільйонів гривень

За даними слідства, протягом 2020 і 2021 років підозрюваний став власником активів на суму майже 13 мільйонів гривень, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів. На вказані кошти депутат придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 квадратних метра.

«За інформацією джерел «Схем» у правоохоронних органах, мова про Олександра Качного. Це – народний депутат, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ, зараз член депутатської групи «Платформа за життя та мир». Він же значиться на сайті ВР членом комітету з питань бюджету. Депутат поки публічно це не коментував», – ідеться в повідомленні проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти «Схем» відправили Качному прохання про коментар.

За даними руху «Чесно», Олександр Качний напередодні повномасштабного вторгнення звинуватив Європу та США в нагнітанні щодо війни, а в липні 2025 року проголосував «за» законопроєкт 12414, яким запроваджувалася залежність роботи НАБУ і САП від генерального прокурора.