Онук Ківалова в Лондоні керував компанією разом із підсанкційним росіянином, але заперечує звʼязок з ним – «Схеми»

Сергій Кос’яненко, бенефіціар зареєстрованого в Одесі «Міжнародного університету» й онук президента цього закладу – колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Сергія Ківалова – до 27 березня 2026 року входив до ради директорів компанії у Лондоні разом із російським підсанкційним підприємцем Сергієм Нестеренком. Останній перебуває під економічними обмеженнями в Україні з 2022 року. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на дані британського реєстру юридичних осіб та українського державного реєстру санкцій. На запит журналістів Кос’яненко заперечив знайомство з Нестеренком і того ж дня вийшов із компанії.

Йдеться про «Голланд Парк Віллас Менеджмент» (Holland Park Villas Management) – фірму, розташовану у Вестмінстері, історичному районі Лондона, поблизу королівської резиденції – Букінгемського палацу. Основним видом діяльності цього підприємства є управління нерухомістю на платній або контрактній основі.

Згідно з даними британського реєстру юросіб, Косʼяненко увійшов до керівництва цієї компанії 1 листопада 2022 року, а Нестеренко доєднався у березні 2025 року і залишається в її менеджменті досі. Відповідно, разом у раді директорів онук колишнього народного депутата й чинного очільника «Одеської юридичної академії» і російський підсанкційний бізнесмен пропрацювали рівно рік – з березня 2025 по березень 2026 року. До моменту, коли Косʼяненко, отримавши запит на коментар від «Схем» 27 березня, вирішив вийти з компанії.

У листі до редакції онук Ківалова зазначив, що «Голланд Парк Віллас Менеджмент» є некомерційною організацією, що він працював там на «громадських засадах», а з Нестеренком ніколи не бачився і будь-яких взаємин не мав.

Відповідно до витоків із російських реєстрів, доступ до яких отримали «Схеми», Сергій Нестеренко регулярно відвідував Росію до 2023 року.

Косʼяненко обіймає низку керівних посад в інших компаніях Великої Британії, повідомляють «Схеми».