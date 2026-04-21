Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голові ОП Шурмі в справі про розкрадання через «зелений тариф»

Вищий антикорупційний суд України заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі та його братові Олегу Шурмі, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Їхніх імен в повідомленні не вказано, але обставини справи вказують на Шурму і його брата.

«21 квітня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України і власнику мережі українських й іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу президента України). Після затримання підозрюваних і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Ростислав Шурма назвав рішення про його арешт з метою доставки до суду «незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі».

«Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу – міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції. Я не визнаю себе винним. Вважаю цю справу політично вмотивованою і штучно сконструйованою», – написав Шурма у фейсбуці.

Він також вкотре заявив, що не переховується і «законно проживає» в Німеччині «за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам».

У лютому після повідомлення про оголошення в розшук колишній заступник голови Офісу президента вже заявляв, що ні він, ні його брат не переховуються, не визнають себе винними і планують доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку.

У лютому цього року Ростислав Шурма і його брат Олег з’явилися у базі МВС як «особи, які переховуються від органів влади». Згідно зі сторінкою розшуку, його ініціювало Центральне управління Національного антикорупційного бюро.

У січні 2026 року стало відомо, що НАБУ підозрює Ростислава й Олега Шурму в справі про ймовірне розкрадання коштів для виплат за «зеленим» тарифом. Слідство стверджує, що в 2019-2020 роках нині експосадовець ОП і на той момент – колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

В антикорупційному бюро кажуть, що у Василівському районі Запорізької області підозрювані збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 мегаватт і уклали договори з державним підприємством «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, проте, за даними слідства, ці підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії й отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

У НАБУ заявили, що загальна сума збитків оцінюється у 141,3 мільйона гривень.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента 3 вересня 2025 року. Причина звільнення в указі не вказувалася.