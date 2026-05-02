Справа «Мідас»: адвокат одного з фігурантів заперечує причетність до витоку розмов

Адвокат фігуранта справи «Мідас» Ігоря Фурсенка Петро Бойко заперечив дані про його причетність до витоку записів розмов – про це він сказав у коментарі проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Натомість Бойко звинуватив у розголошенні інформації детективів Національного антикорупційного бюро:

«Інформацію поширили детективи НАБУ. Це їх стандартна поведінка в гучних справах. Вони це завжди роблять і будуть робити. А що б не піймали їх за руку, переводять увагу на негодящий обʼєкт».

Публічно Бойко звинуватив у брехні народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка. Железняк припустив на основі метаданих файлу, що інформацію виданню «Українська правда» міг розголосити саме адвокат Фурсенка.

«Людина, у якої є мізки, тут же подумає, а для чого адвокату стріляти в ногу? (Журналіст-розслідувач УП Михайло – ред.) Ткач люто поливає брудом всіх учасників кримінального провадження, то який сенс шкодити собі та клієнту, віддаючи йому записи?» – написав Бойко на своїй фейсбук-сторінці.





Він також повторив, що вважає єдиною зацікавленою в поширенні інформації стороною НАБУ. Бюро наразі не коментувало звинувачення.

Ігор Фурсенко був одним із перших підозрюваних у справі про ймовірні розкрадання в енергетичній сфері, відомій як справа «Мідас». У матеріалах слідства він згадується під псевдонімом «Рьошик».

29 квітня видання «Українська правда» оприлюднило частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

Зокрема, видання пише, що розмови задокументовані у квартирі Міндіча влітку 2025 року, зокрема, була розмова за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними журналістів, співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність оприлюднених записів мають встановити правоохоронці.

Співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман звернувся до НАБУ з проханням підтвердити достовірність оприлюднених фрагментів розмов. За його словами, розповсюдження «недостовірної інформації» щодо діяльності Fire Point як однієї із «найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави».

Адвокат фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча у коментарі для Радіо Свобода заявив, що сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених журналістами та деякими народними депутатами, оскільки «такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження».

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».