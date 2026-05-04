Зеленський і Богдан: помста чи піклування про нацбезпеку?

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти свого колишнього соратника – екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.

В указі президента України Володимира Зеленського, яким, він, серед інших, запровадив санкції проти Андрія Богдана, йдеться, що його «дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України».

«Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна», – йдеться у законі.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Незадовго до появи указу з санкціями Андрій Богдан висловив у фейсбуці свої версії такого рішення. Серед них він назвав відволікання суспільної уваги, образу на його висловлювання у соцмережах і причетність до нібито оприлюднення аудіозаписів з голосом, схожим на Тимура Міндіча.

Із 29 квітня видання «Українська правда» оприлюднює частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ в рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро не коментувало ці розмови.

Андрій Богдан вважає, що матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам, таке припущення також висловлював опозиційний народний депутат Ярослав Железняк. Натомість адвокати підсанкційного бізнесмена у коментарі Радіо Свобода 1 травня заявили, що Міндічу не давали доступу до записів розмов, опублікованих у ЗМІ, а в їхньому поширенні вони бачать «ознаки інформаційної маніпуляції».

Андрій Богдан – юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента.

На посаді він пробув менш ніж рік – у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Його місце посів Андрій Єрмак.

Після звільнення Андрій Богдан постійно критикував українську владу, зокрема за недостатність зусиль у боротьбі з корупцією.

У 2019 році «Схеми» (Радіо Свобода) розповіли про те, як Андрій Богдан у 2013 році літав разом тодішнім керівником уряду Миколою Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції. А також про те, як він отримав заслуженого юриста за повернення заводу державі, хоча підприємство залишилося в олігархів.