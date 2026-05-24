Київ після російської атаки: руйнування та наслідки обстрілу

У ніч на 24 травня Росія завдала один з наймасованіших ударів по Києву, пошкодження по всьому місту. Відомо про двох загиблих. Постраждали 62 людей, серед них є двоє дітей. Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, школи, гуртожиток, торговий центр.


Пожежа на території ринку та торгового центру після атаки РФ на станції метро Лук’янівська у Києві
Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук’янівська, її закрили для пасажирських перевезень
Наслідки російської атаки біля станції метро Лук’янівська у Києві
Ліквідація пожежі на Лук’янівському ринку у Києві внаслідок російської атаки
Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
Пожежа у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва, внаслідок російської атаки
Поранений внаслідок російської атаки Євген тримає на руках свою собаку Вилку. «Я був в коридорі. А вона [собака] не хотіла зі мною бути. Вона була в кімнаті. Воно як бахнуло – я за нею кинувся. А тут ще один вибух. І мене з нею, як щіпочку, понесло. Розумієте, мені 75 років. Чого мені боятись? Я більше за неї боявся, ніж за себе», – розповів чоловік
Люди та рятувальники ховаються в підвалі під час російської атаки та надають пораненій жінці допомогу
Пошкоджена внаслідок атаки РФ дев’ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва
Чоловік допомагає жінці, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ
Руйнування у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
Співробітники Червоно Хреста евакуйовують поранених внаслідок російської атаки
Згорілі авто та ринок внаслідок російської атаки на Київ
Дим у небі над Києвом після російської атаки на місто.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

