Після масованої атаки РФ Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України

Після масованої нічної атаки РФ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України.

«Нашим союзникам я хочу сказати таке: настав час подвоїти зусилля, а не відступати, у підтримці України та посиленні тиску на російський режим. Ми закликаємо до додаткових оборонних можливостей, зокрема для захисту нашого неба; інвестицій у нашу оборонну промисловість; посилення тиску на Росію, включаючи заборону на в'їзд російським бойовикам, повне використання заморожених активів; рішучі політичні рішення щодо вступу України до ЄС та інші кроки», – написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що світ має важелі впливу, їх потрібно використовувати правильно – «щоб показати Москві, що такі удари не принесуть жодних результатів».

За словами міністра, Росія вночі здійснила один із найбільших ударів по Києву, застосувавши близько 600 безпілотників, десятки ракет різних типів, а також інші засоби ураження. Атаки РФ також зазнала Київська, Черкаська, Харківська, Кропивницька, Одеська, Полтавська, Сумська та Житомирська області.

Cибіга також повідомив, що внаслідок вибухів поблизу незначних пошкоджень зазнала будівля МЗС – ця «унікальна пам’ятка архітектури, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, зазнала пошкоджень вперше з часів Другої світової війни».

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини, ще 69 – постраждали. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



