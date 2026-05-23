В окупованому Старобільську до 16 зросло число жертв удару по коледжу

В окупованому Старобільську на Луганщині до 16 зросло число загиблих унаслідок удару по місцевому коледжу Луганського державного педагогічного університету, тіла ще п’ятьох зниклих безвісти шукають під завалами. Про це вдень 23 травня повідомляють рятувальники, що підпорядковуються окупаційній російській владі.

Росія звинувачує в ударі українських військових. У Генеральному штабі ЗСУ вказують, що ціллю удару, завданого вночі 22 травня в районі окупованого Старобільська на Луганщині, був штаб одного з провідних дронових російських підрозділів.

«Збройні сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. У ніч на 22 травня уражено низку об’єктів російського агресора… зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ», – ідеться в повідомленні Генерального штабу.

Коментуючи удар по Старобільську 22 травня, лідер РФ Володимир Путін стверджував, що не було військових об’єктів РФ у місці удару по адміністративних будівлях та гуртожитку Старобільського коледжу (філії) Луганського державного педагогічного університету. Російська сторона заявляє про шістьох загиблих і 39 постраждалих, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, розбір завалів триває.

Близько полудня 22 травня з окупованого Росією Старобільська Луганської області надійшли повідомлення, що в місті серйозних пошкоджень зазнали будівлі навчального корпусу коледжу та гуртожитку.

У перших повідомленнях російської сторони не вказувалося, чи використовувалася будівля навчального закладу як місце дислокації військових РФ – приміщення шкіл чи вишів часто перепрофільовуються сторонами конфлікту на пункти постійної або тимчасової дислокації особового складу.