ОВА: російські військові вивозять техніку та меблі з держустанов на Луганщині

Російські військові вивозять із державних установ, шкіл, лікарень на окупованій Луганщині меблі та техніку, повідомляє місцева обласна військова адміністрація (ОВА).

«У Білокуракиному загарбники та місцеві зрадники винесли з будівель держзакладів апаратуру та меблі. За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням наших шкіл та лікарень. В обмін на «руський мир» вони забирають все, що має цінність», – кажуть в ОВА.

Місцева влада також розповідає, що армія РФ посилює заходи контролю на окупованих територіях – зокрема, в Старобільську та навколо міста «збільшилась кількість блокпостів і патрулів».

ОВА інформує, що впродовж минулої доби на Луганському напрямку війська РФ здійснювали спроби наступу поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

«Артилерія руйнує все – житло, господарчі будівлі та адміністративні. Так, у Невському росіяни вчергове прицільно вдарили по будинках. Один із них зруйновано повністю. На щастя, власник залишився живим», – зазначив виконувач обов’язків начальника ОВА Олексій Смирнов.

Наразі редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.