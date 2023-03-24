Зеленський створив три нові військові адміністрації: в Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському

Президент України Володимир Зеленський створив три міські військові адміністрації в Луганській області – про це повідомив Офіс президента 24 березня.

Документ повідомляє про створення:

Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Попаснянської міської військової адміністрації

Сєвєродонецької міської військової адміністрації

«У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», – йдеться в указі.

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Сєвєродонецьк, Гірське та Попасна наразі окуповані російськими військами.

Напередодні Луганська ОВА повідомила, що угруповання «ЛНР» не врахувало зруйновану російськими обстрілами Попасну у своїх так званих «законах» про міські і муніципальні округи. В ОВА додали, що населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам.