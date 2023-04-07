На окуповані території Луганщини завозять російських прокурорів – ОВА

Російські військові завозять на тимчасово окуповані території Луганщини прокурорів із РФ, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За даними місцевої влади, наприкінці травня російські окупанти намагатимуться організувати на території «ЛНР» «попереднє голосування» до «виборів», запланованих на вересень.

У багатьох населених пунктах немає інтернету та мобільного зв’язку, але місцевим жителям пропонують «взять участь у волевиявленні, в тому числі онлайн», повідомляють в ОВА.

«Анонсовано, що росіяни планують завезти додаткову партію прокурорів на захоплені ними землі. Бажаючим обіцяють за службу на ТОТ подвійну зарплату. Довіра до місцевих зрадників зменшена», – зазначає місцева влада Луганщини.

Також відомо, що біля відділень одного із підсанкційних банків на тимчасово окупованих територіях вишукувались черги із бажаючих отримати кошти.

«Система не справляється, а грошей не вистачає. Після декількох місяців знущань над людьми у фінустанові заявили, що питання із чергами спробують вирішити ще за місяць», – підсумували в ОВА.

Російська прокуратура офіційно не пише про відправлення своїх співробітників на окуповані території РФ.

Раніше у Луганській обласній військовій адміністрації заявили, що угруповання «ЛНР» не врахувало зруйновану російськими обстрілами Попасну у своїх так званих «законах» про міські і муніципальні округи.

30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.