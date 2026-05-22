Ціллю удару в районі Старобільська був не коледж, а штаб підрозділу «Рубікон» – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що ціллю удару, завданого в районі окупованого Старобільська на Луганщині, був не коледж Луганського державного педагогічного університету, а штаб одного з провідних дронових російських підрозділів.

«Збройні сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. У ніч на 22 травня уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ», – ідеться в повідомленні Генерального штабу, оприлюдненому ввечері 22 травня.

Раніше цього ж дня, коментуючи удар по Старобільську, лідер РФ Володимир Путін стверджував, що не було військових об’єктів РФ у місці удару по адміністративних будівлях та гуртожитку Старобільського коледжу (філії) Луганського державного педагогічного університету. Російська сторона заявляє про шістьох загиблих і 39 постраждалих, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, розбір завалів триває.

Близько полудня 22 травня з окупованого Росією Старобільська Луганської області надійшли повідомлення, що в місті серйозних пошкоджень зазнали будівлі навчального корпусу коледжу та гуртожитку.

Український моніторинговий канал Exilenova+ опублікував фото зруйнованих будівель, назвавши це наслідком «вибухів» у місті.

«Ще кадри з місця уражених об'єктів, які російські війська використовували у військових цілях», – писав цей телеграм-канал, додаючи кадри з місця ударів.

У перших повідомленнях російської сторони не вказувалося, чи використовувалася будівля навчального закладу як місце дислокації військових РФ – приміщення шкіл чи вишів часто перепрофільовуються сторонами конфлікту на пункти постійної або тимчасової дислокації особового складу.