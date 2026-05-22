В окупованому Старобільську на Луганщині удару зазнала будівля коледжу, є загиблі

В окупованому Росією місті Старобільську Луганської області серйозних пошкоджень зазнали будівлі навчального корпусу коледжу та гуртожитку, постраждали не менш як 35 людей, є загиблі. Такими є дані окупаційної влади, яка стверджує, що місто зазнало удару українських дронів.

МНС Росії та російські ЗМІ публікують фото та відео, на яких видно напівзруйновані будівлі Старобільського професійного коледжу, роботу рятувальників та постраждалих.

Очільник угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник написав, що у будівлі було понад 80 людей, переважно підлітки віком від 14 до 18 років. Також повідомляється, що трьох людей урятували з-під завалів, а під ними ще можуть бути потерпілі. Також повідомляється, що пошкоджено адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки в Старобільську, поранення за межами коледжу отримала одна людина.

Згодом у МНС Росії повідомили, що з-під завалів витягли тіло загиблого. Уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова повідомила, що, за попередніми даними, загинуло чотири людини. Лантратова зазначила, що коледж належить до Луганського педуніверситету.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт, у відомстві стверджують, що ЗСУ за допомогою чотирьох БпЛА «прицільно завдали удару по адміністративних будівлях та гуртожитку Старобільського коледжу (філії) Луганського державного педагогічного університету».

Українські військові повідомлення російської сторони не коментували, моніторинговий канал Exilenova+ опублікував фото зруйнованих будівель, назвавши це наслідком «вибухів» у місті.

«Ще кадри з місця уражених об'єктів, які російські війська використовували у військових цілях», – пише цей телеграм-канал, додаючи кадри з місця ударів.

У повідомленнях російської сторони не вказано, чи використовувалася будівля навчального закладу як місце дислокації військових РФ – приміщення шкіл чи вишів часто перепрофільовуються сторонами конфлікту на пункти постійної або тимчасової дислокації особового складу.