У Старобільську російські війська викрадають людей, яких «підозрюють у підтримці України» – ОВА

Російські війська продовжують практику викрадення цивільних на Луганщині, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 10 квітня.

«Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками. Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, в окупованій Чмирівці російські війська демонтували котельню в дитячому садочку, стверджує адміністрація.

«Однак де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам’яні пам’ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи. Потім на крадені з цвинтарів плитах наносять прізвища та ім’я вбитих загарбників. Рішення обумовлене тим, що це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам’ятник», – стверджує адміністрація.

Наразі редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Старобільськ був окупований російськими військами в березні 2022 року.