Путін стверджує, що в місці удару по Старобільську не було військових об’єктів РФ

Російський лідер Володимир Путін стверджує, що не було військових об’єктів РФ у місці удару по адміністративних будівлях та гуртожитку Старобільського коледжу (філії) Луганського державного педагогічного університету. Про це президент Росії заявив 22 травня у Кремлі на зустрічі з випускниками першого потоку державної програми «Час героїв» (вона передбачає навчанню основам державного управління учасників повномасштабного вторгнення Росії в Україну).

«Жодних об’єктів військового призначення, об’єктів спецслужб або споріднених ним служб поряд із гуртожитком немає. Тому говорити про те, що снаряди вразили будинки під дією наших засобів ППО, радіоелектронної боротьби – немає жодних підстав», – сказав Путін.

За його словами, «удар не був випадковим – він пройшов у три хвилі, 16 БпЛА в одне місце». Чи була оголошена повітряна тривога і чи перебували цивільні в укриттях, лідер РФ не розповів. За його словами, станом на 17:00 відомо про шістьох загиблих і 39 постраждалих, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, розбір завалів триває.

Путін додав, що «обмежитися заявою МЗС – неможливо, міністерству оборони наказано подати свої пропозиції».

Близько полудня 22 травня з окупованого Росією Старобільська Луганської області надійшли повідомлення, що в місті серйозних пошкоджень зазнали будівлі навчального корпусу коледжу та гуртожитку.

Оприлюднене близько 16:00 повідомлення Генерального штабу ЗСУ про атаки по об’єктах у тилу російських військ не містить даних про удар по Старобільську, інших офіційних коментарів української сторони саме про це інцидент наразі немає.

Український моніторинговий канал Exilenova+ опублікував фото зруйнованих будівель, назвавши це наслідком «вибухів» у місті.

«Ще кадри з місця уражених об'єктів, які російські війська використовували у військових цілях», – писав цей телеграм-канал, додаючи кадри з місця ударів.

У перших повідомленнях російської сторони не вказувалося, чи використовувалася будівля навчального закладу як місце дислокації військових РФ – приміщення шкіл чи вишів часто перепрофільовуються сторонами конфлікту на пункти постійної або тимчасової дислокації особового складу.