МВС: близько 40% експонатів музею «Чорнобиль» у Києві безповоротно втрачені

Рятувальники протягом понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії в українських містах і громадах, триває демонтаж небезпечних конструкцій, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею «Чорнобиль» безповоротно втрачені», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, рятувальники та працівники музею почали евакуювати експонати одразу після удару. Вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, встановлений на Чорнобильській АЕС після її деокупації у 2022 році.





Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей, ще 81 – постраждала. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».