Поліція: у Києві затримали чоловіка, який після атаки РФ обкрадав пошкоджені квартири на Подолі

Поліцейські затримали чоловіка, який після російської атаки обкрадав пошкоджені квартири жителів Подолу.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, затриманим виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.

Унаслідок ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.

За даними поліції, поки мешканці перебували в укриттях, чоловік скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників.



До правоохоронці звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Поліція оперативно встановила місцеперебування підозрюваного та затримала його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини. За останніми даними влади, постраждали 77 людей. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах. Пошуково-рятувальні операції продовжуються у Шевченківському та Дарницькому районах – під завалами досі можуть бути люди.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом через масовану атаку РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».

