Атака РФ на Київ: число постраждалих зросло, у двох районах міста під завалами ще можуть бути люди

У Києві після масованої атаки РФ пошуково-рятувальні операції продовжуються у Шевченківському та Дарницькому районах – під завалами досі можуть бути люди, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, на декількох локаціях ще продовжується ліквідація наслідків обстрілу.

У ДСНС інформують, що кількість постраждалих у Києві зросла до 69 людей, ще двоє – загинули.

Натомість мер міста Віталій Кличко заявив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 77: у лікарнях стаціонарах наразі перебуває 31 поранений, троє із них – у тяжкому стані.

Також прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що через атаку РФ отримав незначні пошкодження Будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом через масовану атаку РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».

