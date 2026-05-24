Україна ініціює засідання в Радбезі ООН і ОБСЄ через масований удар Росії – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив місіям України при міжнародних організаціях «повною мірою задіяти багатосторонній інструментарій у відповідь на варварський російський ракетний удар по Києву» – про це він заявив у соцмережах 24 травня.

За словами Сибіги, такі міжнародні установи, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО, мають надати адекватну відповідь «агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення»:

«Ми негайно ініціюємо термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ».





На думку дипломата, Володимир Путін намагається не лише залякати Україну, атакуючи мирних жителів, а й залякати світ, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності. Це, заявив він, вимагає скоординованої реакції міжнародної спільноти.

«Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого й тривалого миру», – додав міністр.

Раніше, після масованої нічної атаки РФ, Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей, ще 81 – постраждала. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».