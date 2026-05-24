Кличко: кількість поранених у Києві внаслідок атаки РФ перевищила 80 людей

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ 24 травня зросла, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Уже 81 постраждалий у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед поранених – троє дітей», – заявив він.

Мер столиці уточнив, що в лікарнях перебуває 31 постраждалий, в тому числі двоє дітей. Раніше було відомо про двох загиблих.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше повідомила, що аварійно-рятувальні роботи на місцях уражень у Києві тривають. Психологи ДСНС надали допомогу 247 людям.





Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві через атаку РФ близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані. Загалом в Україні через російську атаку загинули четверо людей, близько 100 людей постраждали.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах. Пошуково-рятувальні операції продовжуються у Шевченківському та Дарницькому районах – під завалами досі можуть бути люди.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».