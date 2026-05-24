Зеленський відвідав у Києві місця російських ударів

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Києві місця ударів РФ, зокрема, приїхав до Національного музею «Чорнобиль», який пошкоджений через атаку.

«Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок – один із найстаріших київських ринків. Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD», – написав він у телеграмі.

У МВС показали пошкодження Національного музею «Чорнобиль», який нещодавно відкрили після відновлення.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини. За останніми даними влади, постраждали 77 людей. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах. Пошуково-рятувальні операції продовжуються у Шевченківському та Дарницькому районах – під завалами досі можуть бути люди.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом через масовану атаку РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».





ФОТОГАЛЕРЕЯ: Київ після російської атаки: руйнування та наслідки обстрілу















