«У Путіна немає «червоних ліній», є жага відірвати скільки зможе». Нікіта Кадан про мистецтво під час війни

Микита (Нікіта) Кадан – один із провідних сучасних митців України. «Я представляв свої роботи як експонати такого собі «універсального критичного музею». У 2022 році цей ммузей перетворився на трибунал, а роботи стали доказами» Фото:Bert de Leenheer (©)
Що митець може сказати, проживаючи катастрофу? Чи здатне мистецтво передати сутність війни? Чому художник і його твори, як вияивлося, можуть зачепити людей поза межами України більше, ніж прямі репортажі з місця влучення російських ракет?

Про це Радіо Свобода поговорило із українським митцем Нікітою Каданом.

(Розмова була записана раніше)

Микита (Нікіта) Кадан (нар. 1982, Київ) – один із провідних сучасних митців України. Працює в інсталяції, живописі та графіці. Лауреат Шевченківської премії 2022 року за цикл робіт «Камінь б’є камінь», та низки національних премій. Роботи перебувають у паризькому Центрі Помпіду та низці європейських музеїв. У 2015 році роботи були представлені в Українському павільйоні Венеційської бієнале. Міжнародний куратор, дослідник і теоретик мистецтва, сфера інтересів – український авангард 1910-30-х років, політичне насильство, українська історична спадщина, руйнування, пам’ять і травма, пропаганда. Живе в Києві. Від початку російського вторгнення в Україну працює в майстерні, яка стала бомбосховищем. З 2022 року створив кілька значних проєктів, що рефлексують війну, в європейських художніх інституціях. Є членом групи художників Р. Е. П. та кураторського й активістського об'єднання «Худрада».

Графічна серія із чорними тілами на полях, виконана вугіллям. Це ваша реакція на війну?

– Цикл «Тінь на землі» із силуетами на полях я почав малювати після 24 лютого 2022 року, перебуваючи в галереї, яка служила мені бомбосховищем.

У мене був невеличкий альбом і кілька вугільних олівців. Я повторював мотив чорного зораного поля і плаского чорного силуету на ньому.

Тоді популярності в мережі набув жанр, відомий як «дохла русня»: зображення окупантів, які вже почали фізично з’єднуватися із землею, за якою прийшли.

Іноді вони лежали частинами, іноді в якихось танцювальних позах. «Прості російські хлопчики», які зайшли прогулятися за кордон, що був, у їхньому розумінні, не зовсім реальним.

«Дохла русня» стала частиною української мем-культури.

Нікита Кадан. Серія «Тінь на земле». 2022 рік. Папір, вугілля

Я відштовхувався від документальних зображень.

Але виникла тривожна нерозрізненність: це образ убивці й ґвалтівника чи його жертви? І діаметрально різне ставлення до їхньої смерті, до їхніх останків.

Також це чорне зоране поле – це чорна рілля, яка важлива і в українському фольклорі, і в національно-романтичній літературній традиції. Але це й про те, як на Україну дивляться колонізатори – усе це про «житницю», «родючі чорноземи». І на додачу до них якась особлива співучість та вітальність.

Не пам’ятаю, хто з російських авторів минулого писав: «у російському космосі Україна завжди займала місце раю».

Ну, от вам ваш рай, жеріть його повною ложкою.

Нікіта Кадан. Тінь на землі, 2022 рік

Цей чорний простір – це простір пекла, на яке обернулося для загарбника українське поле.

– Я б сказав, їхнє пекло і є ця «невинність», ця здатність бути просто «російськими хлопчиками», «простими російськими людьми», які ні на що не впливають, які вибору не роблять, «владу не обирали, все вирішено за них». Закономірним продовженням цього і є їхнє перетворення на «дохлу русню».

Ще один графічний цикл був виставлений у Празькому центрі сучасного мистецтва DOX.

– Це великі малюнки вугіллям із фігурами в людський зріст.

Там убиті з фотографій, але кожне тіло, що лежить, поставлене вертикально. За цим дві лінії. Одна – це російське пропагандистське твердження, що «це все було постановкою».

Здається, чимала частина росіян бачать речі таким чином, ніби все це виявиться зворотним, що можна буде все символічно відмотати й повернути собі ту «невинуватість». Ні, не можна буде, ніколи!

А друга пов’язана з моїм досвідом.

Була людина, яка жила в Бучі, до якої я часто приїжджав у гості.

Коли я після деокупації побачив фотографії убитих, мені здавалося, що я пам’ятаю цього чоловіка з велосипедом, який лежав при дорозі.

Собака лежить біля тіла мертвого чоловіка, мабуть її господаря, на вулиці в місті Буча Київської області після того, як напередодні місто залишили російські військові, 3 квітня 2022 року

Мені здалося, що якось я чекав на зупинці, а він сидів поруч зі мною. Або ось ця жінка... Я точно бачив її десь там.

Це, швидше за все, ілюзія, фіктивні спогади, але вони досить інтенсивно мене переслідували.

Я зняв квартиру у цієї знайомої людини на пару місяців, приїжджав туди часто. У мене є алоє, яке пережило окупацію без поливу, я його купив у Бучі на привокзальному базарчику.

Це безпосередній досвід місця, матеріальність утрачених життів, перетворення містечка на шрам.

І поруч – російські ілюзії, що війна та знищення мирного населення – це якесь видовище, спектакль, який ось-ось закінчиться і забудеться. І моє бажання цю ілюзію розірвати, позбавити її місця в дійсності.

Рука жінки, яка була вбита російськими солдатами. Місто Буча Київської області, 2 квітня 2022 року

Одина з картин, що закарбовуються в пам’яті, – рука жінки з Бучі, яку поширили всі агенції. В одній з твоїх робіт присутня рука, що виступає із землі.

– Фотографія жіночої руки з нафарбованими нігтями – інша.

Були фото одного з місць масового поховання вбитих у лісі, там була рука, чоловіча, що стирчала із землі.

У моїй роботі «Притулок-2», двоповерховій конструкції, верхній поверх містить стіну з книжок. Фото захисної стіни з книжок, яку людина вибудувала у своїй кімнаті навпроти вікна. Нижня частина – кімната, зроблена з пресованого чорнозему.

Нікіта Кадан, Притулок ІІ, 2022-2023 роки

А на фронтальній стіні – рука з бронзи, у чорній патині. І це не тільки могила, яку, як коробку, поставлено на бічну стінку, це ще й неможливість пам’ятника: пам’ятник уже закопаний.

Робота ця є продовженням роботи «Притулок» 2015 року.

Там була сцена з Донецького краєзнавчого музею, опудала тварин, які стоять серед уламків після ракетного прильоту. А внизу – сцена бетонного бомбосховища, де на двоярусних ліжках земля.

Нікіта Кадан. Притулок, 2015 рік

Є ідея, що концепція посткатастрофічного світу, у якій люди жили до початку повномасштабної війни в Україні (маються на увазі європейці та деякі «хороші росіяни»), – це була райська концепція. Тобто закінчилася Друга світова війна, уроки Голокосту засвоєно, головна катастрофа цивілізації відбулася, ми можемо жити у світі postwar (повоєнному), як говорив Тоні Джадт. У твоїй художній свідомості катастрофа не закінчувалася?

– Ні. Поширене сприйняття 22-го року як початку війни пов’язане з тим, що з 14-го цю війну не визнавали як російську війну проти України.

У постійній обмовці «з початку війни, ну, ви зрозуміли, з 22-го», звучить вибачення перед собою за те, що називали війну «конфліктом на сході України» або «збройними сутичками на сході України». А хтось дозволяв собі й словосполучення «громадянська війна».

Бажання поставити віху початку катастрофи – це зняття з себе відповідальності за те, що було до.

Я маю на увазі й ту категорію, яку стереотипно прийнято називати «хорошими росіянами», і багатьох людей на Заході, які жили з відчуттям, що їх-то це точно не торкнеться, і намагаються триматися за це.

Але вирішальний момент війни відкритої, повномасштабної, і є способом виключити з картини власну «участь через неучасть», власну згоду через мовчання.

Наприклад, у роки так званої путінської стабільності, коли зберігався весь цей «прекрасний світ» навколо московських галерей та ярмарків, інтелектуальної, літературної сцени.

Нікіта Кадан. «Газелька», 2015 рік

Український художник приїжджає до Європи. Чого чекає від нього Європа?

– Мені звично опинятися в ситуації, коли інтерв’юють із деякими очікуваннями, а я кажу не те, чого чекають. У якийсь момент потрібно піти всупереч запиту і говорити не про те, як ми всі хочемо миру, а «давайте зброю, без неї війна продовжуватиме з’їдати українські території, українські життя і поповзе далі на Захід».

І про те, що всі «червоні лінії для Путіна» є частиною великої системи ілюзій, у якій живе західний світ.

Ніяких «червоних ліній» немає, є його нестримне бажання ввірвати скільки зможе.

Потрібна підтримка України зброєю, ембарго на російські енергоносії. Ці конкретні речі потрібно говорити у відповідь на абстрактні запитання.

І є моя робота як художника, яка узгоджується, але не зливається з моїми завданнями як громадянина. Ця робота – розуміння.

У цьому випадку будь-який пропагандистський регістр буде принципово чужим.

Запитання: наскільки у звужуваному просторі воєнної реальності, у зменшуваному ряду можливостей я можу продовжувати те, у чому зацікавлений насамперед: роботу свого розуміння.

При вигляді «Гостомельської скульптури» (відсилання до захисту міста навесні 2022 року під час російського вторгнення; Гостомель нагороджений званням «Місто-герой України» – прим. РС) у мене було відчуття, що це статуя з римських руїн.

«Гостомельська скульптура» – це такий прапорець на камені. Сам прапорець – шматок металу з даху одного з будинків у Гостомелі.

З 2014–15 років я збирав матеріали руйнувань, їздив у Луганську область – у ту частину, яка була під контролем України, але де пройшли російські обстріли, або в ті частини, які перебували під окупацією, а потім були деокуповані.

І тоді, у 2015-му, я зробив роботу «Газелька»: прапор із порваного шрапнеллю заліза кузова ГАЗика, «Газельки», маленької вантажної машини із Сєвєродонецька. Я вигинав із металу форми цієї звисаючої тканини. А в «Гостомельській скульптурі» металевий лист узятий як він є. Він пом’ятий вибуховою хвилею, у ньому дірки від шрапнелі.

Гостомельская скульптура, 2022

Одна з твоїх думок – що опис страждань може нічого не дати глядачеві, його досвіду. А досвід матеріалу дає наочність страждання. Твій метал, твої камені волають.

– Слово – непристойно пластичний матеріал.

Порване шрапнеллю залізо – це остання межа, у яку воно впирається і з якої має брати приклад, якщо хоче співвідноситися з істиною.

Те саме стосується й візуальних образів: вони мають упертися в матеріал. Це поріг, який немає можливості переступити.

Коли ти стоїш перед ним, максимально прояснюються питання твоєї відповідальності, питання про те, що взагалі ти тут робиш.

Нікіта Кадан в Одесі напередодні відкриття своєї виставки "(не)означені"

Що митець може сказати, проживаючи катастрофу?

– Моя книжка, зроблена в Музеї Першої світової війни в Іпрі, називається «Поетика свідчення. Поетика доказу».

З 2014 року в моїх роботах виникла виразна історіографічна лінія, мені було важливо, говорячи про війну, що почалася, розглядати її у причинно-наслідкових зв’язках, знаходити історичний вимір.

Я представляв свої роботи як експонати такого «універсального критичного музею», не поступливого сильним колективним афектам. Така холодна істина.

А у 2022 році цей мій музей перетворився на суд, на трибунал. Багато моїх робіт – докази для цього суду.

